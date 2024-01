Polizei Bielefeld

POL-BI: U-Haft für drei Uhrenräuber

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Herford / Gütersloh - Nach umfangreichen Ermittlungen des Kriminalkommissariats 13 wurden am Donnerstag, 18.01.2024, zwei Mitglieder eines Räuberquartetts festgenommen. Zwei männliche Komplizen hatte die Polizei bereits im Dezember 2023 festgenommen, von denen eine Person in Untersuchungshaft ging. Der älteste Täter der Gruppe ist 22 Jahre alt.

Nachdem ein Mann aus Bielefeld eine hochwertige Herrenarmbanduhr in einem Anzeigenportal für einen fünfstelligen Geldbetrag zum Verkauf angeboten hatte, meldete sich ein vermeintlicher Interessent bei ihm. Bei einem vereinbarten Treffen am 15.09.2023 erschienen zwei junge Männer beim Verkäufer und ließen sich die Uhr zur Anschauung vorlegen. Unvermittelt bedrohten sie den Verkäufer mit einer Pistole, nahmen die wertvolle Uhr an sich und flüchteten aus der Wohnung.

Nach umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnten die Beamten bereits im Dezember 2023 zwei Tatverdächtige in Herford festnehmen. Einer von ihnen befindet sich seit diesem Zeitpunkt in Untersuchungshaft.

Durch weitere Ermittlungen identifizierten die Beamten die beiden Räuber, die sich im September als Kaufinteressenten ausgegeben hatten. Sie wurden am Donnerstag, 18.01.2024, an ihren Wohnanschriften im Kreis Gütersloh und im Kreis Herford festgenommen. Gegen beide Personen wurde anschließend auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld Untersuchungshaft richterlich angeordnet.

