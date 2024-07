Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Damme - Diebstahl und Brand eines Kleinkraftrades

In der Zeit von Montag, 22. Juli 2024, 22:00 Uhr bis Dienstag 23. Juli 2024 15:40 Uhr entwendeten derzeit unbekannte Täter ein Kleinkraftrad, welches verschlossen in der Holdorfer Straße abgestellt worden war. Am 23. Juli, gegen 15:40 Uhr meldete dann eine Anwohnerin, dass im BMX-Park in der Herbert-Klose-Straße ein Kleinkraftrad brenne. Bei dem brennenden KKR handelt es sich augenscheinlich um das zuvor entwendete. Zur Brandursache können keine Angaben gemacht werden. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Holdorf gelöscht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Damme - Einbruch in Gaststätte und Bowlingcenter

In der Zeit von Dienstag, 23. Juli 2024, 22:55 Uhr bis Mittwoch, 24. Juli 07:05 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Lindenstraße und verschafften sich gewaltsam Zutritt. Das Diebesgut ist derzeit unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/99936-0) entgegen.

Lohne - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 23. Juli 2024, zwischen 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 58-jährigen Frau aus Lohne. Diese hatte ihren Pkw, einen Mini Cooper, auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Dinklager Straße abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 24. Juli 2024, in der Zeit von 17:10 Uhr bis 17:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 55-jährigen Frau aus Vechta. Diese hatte ihren Pkw, einen Ford Focus, auf einem Parkplatz an der Straße Oythe abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

