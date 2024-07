Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - mehrere Diebstähle aus Neubauten

In der Zeit von Dienstag, 23. Juli 2024 12:00 Uhr bis Mittwoch, 24. Juli 2024 17:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in insgesamt drei Rohbauten in der Straße Meyers Kamp im Ortsteil Altenoythe und entwendeten mehrere Meter Stromkabel. Eine Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9316-0) entgegen.

