Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Sachbeschädigung und Kennzeichendiebstahl

Am Mittwoch, 24. Juli 2024, gegen 02:26 Uhr beschädigte eine derzeit unbekannte Person den linken Außenspiegel eines Wohnmobils, welches auf einem Grundstück in der Landwehrstraße abgestellt worden war. Ca. 50 Minuten später erscheint die Person erneut und entwendet das vordere Kennzeichen. Der Schaden wird auf 100,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Goldenstedt - Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag, 19. Juli 2024 08:00 Uhr bis Samstag 20. Juli 2024 08:00 Uhr begaben sich bislang unbekannte Personen mit ihren Fahrzeugen auf einen Firmenparkplatz an der Hagolastraße und beschädigten den Parkplatz durch Reifenabrieb durch sog. Burnouts. Der Schaden wurde auf rund 500,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444/96722-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit von Dienstag, 16. Juli 2024 12:00 Uhr bis Dienstag, 23. Juli 2024 09:00 Uhr wurden zum wiederholten Male die Metallfiguren in der Zitadelle beschmiert und verkratzt. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Pedelecfahrer

Am Dienstag, 23. Juli 2024, 15:40 Uhr, befuhr eine 58-jährige Frau aus Emstek mit ihrem Pkw die Gutenbergstraße in Fahrtrichtung Oldenburger Straße. Hier beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß mit einem 71-jährigen Mann aus Vechta. Dieser stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mittels Rettungswagen in einem Krankenhaus transportiert.

