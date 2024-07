Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 22. Juli 2024 in der Zeit von 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 64-jährigen Frau aus Friesoythe. Diese hatte ihren Pkw, einen Hyundai Kona auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Nikolausdorfer Straße abgestellt. Der Schaden wurde auf 1.000,00 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 04474/93942-0) entgegen.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 23. Juli 2024, gegen 07:30 Uhr befuhr eine 35-jährige Frau aus Lastrup mit ihrem Pkw die Friesoyther Straße. In Höhe der Einmündung zur Inselstraße beabsichtigte sie nach links in diese abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein Viehtransporter die Inselstraße und beabsichtigte nach rechts auf die Friesoyther Straße aufzubiegen. Beim Abbiegevorgang touchierte der Viehtransporter den Pkw, einen Ford Focus. Anschließend entfernte sich der Viehtransporter unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 8.000,00 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Dienstag, 23. Juli 2024, gegen 14:10 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann aus Großefehn mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine den Linderner Damm in Fahrtrichtung Lindern. Vermutlich aufgrund eines med. Notfalls kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Straßenbäumen. Hierbei wurde er schwerverletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Zur Bergung der landwirtschaftlichen Zugmaschine war der Linderner Damm mehrere Stunden gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von rund 150.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell