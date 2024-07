Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Schwerpunktkontrollen mit Zielrichtung Verkehrssicherheit/ Radfahrende

Am Montag, den 22.07.24, im Zeitraum von 07:30-13:00 Uhr, führten Beamte der Poliziinspektion/Cloppenburg Vechta im Cloppenburger Stadtgebiet diverse mobile und stationäre Kontrollen durch. Die Kontrollen erstreckten sich dabei über das gesamte Stadtgebiet. Insgesamt mussten die Beamten 40 Verkehrsordnungswidrigkeiten feststellen. In einem Fall mussten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz einleiten. Bei den Ordnungswidrigkeiten handelte es sich u. a. um Verstöße gegen die Gurtpflicht (3x), das Nutzen des Mobiltelefons während der Fahrt (2x Fahrrad, 7x PKW) sowie in 22 Fällen das Benutzen des Radwegs auf der falschen Straßenseite.

Löningen - Einbruchdiebstahl

Im Zeitraum von Sonntag, den 21.07.24, 23:00 Uhr, bis Montag, den 22.07.24, 00:30 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zugang zu einem Kiosk in der Angelbecker Straße. Aus diesem wurde u. a. Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Löningen - Einbruchdiebstahl

Am Montag, den 22.07.24, in der Zeit von 11:50 Uhr bis 14:50 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Elberger Straße. Aus diesem entwendete der Täter Bargeld sowie weitere Gegenstände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Löningen - Brand eines PKWs

Am Montag, den 22.07.24, gegen 14:20 Uhr, geriet in der Langenstraße aus bislang ungeklärter Ursache ein PKW in Vollbrand. Durch den Brand wurde ein nebenstehender PKW ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr Löningen war mit 3 Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand.

Schneiderkrug - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 22.07.24, gegen 13:10 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit Sattelzug gegen einen geparkten PKW VW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. An dem VW entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

