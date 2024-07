Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit schwer verletzten Rollerfahrer

Am Sonntag, den 21.07.24, gegen 15:50 Uhr, kam es in der Hauptstraße zwischen den Ortschaften Scharrel und Hollen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rollerfahrer und einer Radfahrerin. Als sich der 47-jährige Rollerfahrer auf Höhe der in gleiche Richtung fahrenden 42-jährigen Radfahrerin, beide aus Saterland, befand, kam er ins Schlingern und stürzt infolgedessen. Hierdurch kam die 42-jährige Radfahrerin ebenfalls zu Sturz. Durch den Verkehrsunfall verletzte sich der Rollerfahrer schwer und wurde mit Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

