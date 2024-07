Cloppenburg/Vechta (ots) - Ramsloh -Trunkenheit im Straßenverkehr - Am 20.07.24, gegen 22:50h, befuhr ein 27-jähriger aus der Gemeinde Saterland mit seinem E-Scooter die Friedhofstraße in 26683 Ramsloh, obwohl er deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test am mobilen Alcomaten ergab einen AAK Wert von 1,51 Promille. Dem 27-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: ...

mehr