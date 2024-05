POL-EL: Schüttorf - Raub auf Pizzeria

Haren (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Mittwoch in Zeit von 16:00 bis 16:10 Uhr, einen auf einem Parkplatz eines Supermarktes abgestellten blauen VW Golf in Haren-Erika an der Marienstraße. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter folgender Telefonnummer zu melden: 05932 ...

