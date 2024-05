POL-EL: Herzlake - Täter erbeutete Bargeld

Werlte (ots) - Zwischen dem 3 und dem 5 Mai haben bislang unbekannte Täter das Untergestell an einem Hochsitz in einem Waldstück zwischen den Ortschaften Werlte und Bockholte an der Straße Oldenkamp beschädigt. Der komplette Hochsitz ist dadurch umgefallen und wurde total zerstört. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Werlte in Verbindung zu setzen, Tel. 05951-990300 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

