POL-NE: Autoklau - Moderne Komfortschließsysteme bergen Gefahren

Neuss (ots) - Am Mittwoch (6.3.), zwischen 06:35 Uhr und 06:50 Uhr, schlugen Unbekannte eine hintere Scheibe an einem Pkw ein, der auf der Straße "Am Stadtarchiv" geparkt war. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Ebenfalls am Mittwoch, zwischen 11:40 Uhr und 12:40 Uhr, wurde das Fenster der Beifahrerseite eines Autos eingeschlagen, das auf der gleichen Straße geparkt war. Entwendet wurde nach ersten ...

