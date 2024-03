Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte schlagen Pkw-Fenster ein

Neuss (ots)

Am Mittwoch (6.3.), zwischen 06:35 Uhr und 06:50 Uhr, schlugen Unbekannte eine hintere Scheibe an einem Pkw ein, der auf der Straße "Am Stadtarchiv" geparkt war. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Ebenfalls am Mittwoch, zwischen 11:40 Uhr und 12:40 Uhr, wurde das Fenster der Beifahrerseite eines Autos eingeschlagen, das auf der gleichen Straße geparkt war. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen ein Rucksack.

In der Zeit zwischen Dienstag (5.3.), gegen 19:00 Uhr, und Mittwoch, gegen 08:00 Uhr, wurde ebenfalls eine hintere Scheibe eines Pkw eingeschlagen, der auf der Hellersbergstraße geparkt war. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen ein Karton mit Arbeitsutensilien.

Am Mittwoch, zwischen 06:20 Uhr und 06:35 Uhr, schlugen Unbekannte das Beifahrerfenster eines auf der Oberstraße geparkten Pkw ein und entwendeten nach ersten Erkenntnissen einen Rucksack.

Bei einem auf der Nordkanalallee geparkten Pkw wurde ebenfalls am Mittwoch zwischen 05:20 Uhr und 13:30 Uhr die hintere Scheibe eingeschlagen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.

Am gleichen Tag, zwischen 07:30 Uhr und 15:30 Uhr, wurde die hintere Scheibe eines auf der Stresemannallee geparkten Fahrzeugs eingeschlagen. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen diverse Kleidungsstücke.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch Tatzusammenhänge.

Die Polizei möchte sie nochmals sensibilisieren, keine Wertgegenstände im Fahrzeuginneren zu belassen. Diese bieten einen Anreiz für Ganoven.

Daher rät die Polizei ausdrücklich:

Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug!

Räumen Sie ihr Fahrzeug aus, bevor es andere tun!

Schließen Sie ihr Fahrzeug ab!

Personen, die verdächtige Beobachtungen machen und Hinweise zu Straftaten geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Sie ist 24/7 unter der 02131 3000 erreichbar. In akuten Notfällen wählen sie bitte die Notrufnummer.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell