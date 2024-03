Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autodiebe versuchen erfolglos hochwertige Fahrzeuge zu stehlen

Neuss (ots)

Autodiebe haben am Mittwochabend (06.03.), gegen 20:15 Uhr, erfolglos versucht, einen Audi e-tron und einen Porsche Taycan an der Harbernusstraße in Helpenstein zu stehlen.

Der Besitzer der beiden Wagen hatte einen fremden Mann in seiner Grundstückseinfahrt bemerkt und war nach draußen gegangen, um nach dem Rechten zu sehen. Daraufhin flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Speck und stieg am Ortsausgang in einen wartenden Wagen. Das Fahrzeug setzte sich sofort in Bewegung und fuhr davon.

Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen dunkelblauen VW Golf 4 oder 5 mit polnischem Kennzeichen und auffälligen, gelben Nebelscheinwerfern handeln.

Der Fahrer des Wagens soll circa 60 bis 65 Jahre alt und maximal 170 Zentimeter groß sein. Zur Tatzeit trug er einen grauen Schnauzbart.

Der flüchtende Mann soll 25 bis 30 Jahre alt und etwa 185 Zentimeter groß sein. Er hat eine schlanke Statur und unter seiner Kappe war eine Glatze erkennbar.

Nach ersten Erkenntnissen war es den Tätern auf bislang ungeklärte Art und Weise gelungen, die versperrten Fahrzeugtüren des Porsches zu öffnen. Beim Audi hatten die Diebe mit Gewalt versucht, das Ladekabel aus der Wallbox zu ziehen.

Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf die mutmaßlichen Täter oder ihren Fluchtwagen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Informationen der Polizei zum Thema Keyless-Go: Bei Fahrzeugen, die mit einem sogenannten "Keyless-Go-System" ausgestattet sind, erfolgt das Öffnen und Starten des Autos kontaktlos über Funkwellen. Autodiebe greifen das Funksignal auf, gelangen so widerrechtlich in den Wagen und können diesen starten, ohne den Schlüssel entwenden zu müssen.

Tipps der Polizei:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab beziehungsweise versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (zum Beispiel eine Aluminiumhülle) abzuschirmen. Machen Sie den Selbsttest: Nur wenn der Wagen sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit dieser Technik keine Chance.

