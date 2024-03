Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alkoholisiert und keinen Führerschein - Unfall verursacht

Kaarst (ots)

Der Konsum von Alkohol und Drogen führt oftmals dazu, dass die Menschen sich enthemmter und risikofreudiger verhalten. Insbesondere im Straßenverkehr kann dies zu schwerwiegenden Verkehrsunfällen führen. Daher ist das Führen von Fahrzeugen unter Einfluss dieser berauschenden Mittel unter Strafe gestellt. Ebenso unter Strafe gestellt ist das Führen eines fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugs ohne eine gültige Fahrerlaubnis. Personen, die sich nicht an diese Regeln halten, gefährden somit das Leben und die Gesundheit ihrer Mitmenschen.

Ob einer dieser Verstöße ursächlich für einen Verkehrsunfall am Donnerstag (07.03.), gegen 01:00 Uhr, auf der Matthias-Claudius-Straße in Kaarst war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Als die Polizei an der Unfallörtlichkeit eintraf, stellen sie ein am Fahrbahnrand abgestelltes und beschädigtes Fahrzeug fest. Zudem war zirka 100 Meter von dem Fahrzeug entfernt ein Holzzaun und die Fassade eines Gebäudes beschädigt. Drei Personen entfernten sich zu Fuß von der Unfallstelle und konnten durch die Polizisten schnell eingeholt und kontrolliert werden. Nun stellte sich heraus, dass offenbar eine dieser Personen, ein 24-jähriger Kölner, das Auto geführt und beim Abbiegen von der Martinusstraße in die Matthias-Claudius-Straße die Kontrolle über dieses verloren hatte. In dessen Folge es zum Zusammenstoß mit dem Zaun und dem dahinterliegenden Gebäude kam. Die drei Insassen schoben im Anschluss das Fahrzeug an den Fahrbahnrand und entfernten sich.

Da der Verdacht bestand, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen.

Ob er im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, ist auch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Kölner wird sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten müssen.

