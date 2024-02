Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg-Hofweier - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hohberg-Hofweier (ots)

Zwischen Mittwochnacht und Donnerstagnachmittag wurde in der Dorfstraße zwischen Reisengasse und Gallenbünd ein dort geparkter Pkw angefahren und beschädigt. Laut derzeitigem Ermittlungsstand der Beamten des Polizeipostens Hohberg streifte ein in Richtung Gallenbünd fahrendes Fahrzeug einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen Mazda 3. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro am geparkten Auto zu kümmern. Die Ermittler bitten unter der Telefonnummer: 07808 9148-0 um Zeugenhinweise.

