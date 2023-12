Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebe gestellt

Hildburghausen (ots)

Am Samstagabend gingen zwei Männer in einen Lebensmittelmarkt in der Coburger Straße in Hildburghausen. Hier steckten sie jeweils mehrere Lebensmittel und Alkoholika in ihre Rucksäcke und wollten den Markt anschließend verlassen ohne die Ware zu bezahlen. Die beiden Männer wurden durch einen Mitarbeiter angesprochen und und flüchteten daraufhin. Ihre Rucksäcke samt Diebesgut ließen sie im Markt zurück. Noch auf der Anfahrt der Polizeistreife konnte einer der beiden Ladendiebe im Stadtgebiet gestellt werden. Im Zuge der Ermittlungen konnte auch der zweite Dieb durch die Polizei identifiziert werden.

Gegen die 23- und 32-jährigen Männer wird Anzeige wegen Diebstahls erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell