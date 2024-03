POL-NE: Einbruch in Büroräume von Kirchengemeinde

Neuss (ots) - Am Donnerstag (07.03.) erhielten Feuerwehr und Polizei gegen 02:25 Uhr Kenntnis von einem brennenden Pkw an der Bockholtstraße in Neuss. Das Feuer griff auf einen weiteren, ebenfalls am Fahrbahnrand geparkten Pkw, über. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Das sachbearbeitende Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter der ...

mehr