POL-NE: Unbekannte brechen in Firmengelände ein

Neuss (ots) - Autodiebe haben am Mittwochabend (06.03.), gegen 20:15 Uhr, erfolglos versucht, einen Audi e-tron und einen Porsche Taycan an der Harbernusstraße in Helpenstein zu stehlen. Der Besitzer der beiden Wagen hatte einen fremden Mann in seiner Grundstückseinfahrt bemerkt und war nach draußen gegangen, um nach dem Rechten zu sehen. Daraufhin flüchtete der ...

