Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht im Parkhaus

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 11.05.2024, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr, parkte die Geschädigte mit ihrem schwarzen Kia XCeed im Parkhaus des Einkaufmarktes "Kaufland" in der Wiesenstraße in Pirmasens. Als sie an ihr Fahrzeug zurückkam stellte sie eine Eindellung an ihrer Fahrertür fest. Vermutlich beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im gleichen Zeitraum beim Ein-oder Aussteigen die Türe der Geschädigten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell