Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Pirmasens (ots)

Bereits im Zeitraum vom 29.04.2024 bis 02.05.2024 ereignete sich in der Neugasse 6 in Pirmasens eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte parkte seinen grauen Ford C-Max vor dem dortigen Anwesen, als mutmaßlich ein rotes Fahrzeug die Fahrzeugfront im Vorbeifahren beschädigte. Der oder die Unfallverursacherin entfernten sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Ford des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

