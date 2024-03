Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.03.2024

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Einbruchsserie geklärt

Anfang des Jahres kam es rund um Tauberbischofsheim zu einer Serie von Gartenhauseinbrüchen, infolge derer nun drei Tatverdächtige ermittelt werden konnten. Zwischen dem 18. Januar und dem 16. Februar wurde zum Teil gewaltsam in die Gartenhäuser eingebrochen. Bislang meldeten sich 22 Geschädigte bei der Polizei. Aus den Gartenhütten wurden Elektromaschinen und Getränke im Wert von rund 700 Euro gestohlen. Außerdem hinterließen die Tatverdächtigen Graffitis und Schmierereien. Der dadurch und durch das gewaltsame Öffnen der Gartenhäuser, entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.300 Euro. Ermittlungen der Polizei Tauberbischofsheim führten schließlich auf die Spur dreier Jugendlicher. Einer davon, ein 17 Jahre alter Junge, hatte mehrere Wochen in den Gartenhütten genächtigt. Aufgrund eines in anderer Sache von der Staatsanwaltschaft Mosbach beantragten und von einem Richter erlassenen Haftbefehls wurde er am 17. Februar festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dem Jugendlichen werden außerdem weitere Taten zur Last gelegt. Er steht in dringendem Tatverdacht, in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar Graffitis an der kaufmännischen Schule in Tauberbischofsheim angebracht zu haben. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Er wird ebenfalls beschuldigt an der leerstehenden Förderschule, im Bereich des Schulzentrums Am Wört, Fensterscheiben mit Graffitis beschmiert zu haben. Auch hier entstand ein hoher Sachschaden. Dem Jugendlichen konnten außerdem der Einbruch in ein Tauberbischofsheimer Sportheim im Oktober 2023, sowie die Verunstaltung einer Parkgarage mit über 60 Graffitis im August 2023 nachgewiesen werden. Er hatte die Taten gemeinsam mit zwei weiteren 15 und 17 Jahre alten Jugendlichen begangen, von denen einer zwischenzeitlich aufgrund eines Haftbefehls ebenfalls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Gegen den dritten Tatverdächtigen findet demnächst, wegen diesen und weiteren Straftaten, eine Gerichtsverhandlung statt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell