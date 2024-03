Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.03.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Kirchardt: Einbruch in Fabrikhalle & Baucontainer

Unbekannte brachen am Wochenende in eine Fabrikhalle in Kirchardt ein. Der oder die Einbrecher verschafften sich zwischen 1 Uhr am frühen Samstagmorgen und 6 Uhr am Montagmorgen Zugang zu der Halle in der Rappenauer Straße. Im Inneren wurden zahlreiche Spinde durchwühlt und verschiedene Maschinen und Werkzeuge gestohlen. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf knapp 5.000 Euro. Der Wert des Diebesgutes kann noch nicht beziffert werden. Ebenfalls zwischen Samstag und Montag brachen Unbekannte einen Baucontainer an einer Baustelle in der Melitta-Benz-Straße auf und versuchten auch in einen verschlossenen Bauwagen einzudringen. Hier wurde kein Diebesgut entwendet, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die am Wochenende in Kirchardt rund um die Rappenauer Straße oder die Melitta-Benz-Straße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07264 95900 beim Polizeiposten Bad Rappenau zu melden.

B27/Gundelsheim: Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße

Auf der Bundesstraße 27 bei Gundelsheim kam es am Montagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 52-Jähriger fuhr mit seinem Transporter von Böttingen in Richtung Gundelsheim, als er aus ungeklärter Ursache von seiner Fahrbahn abkam und in den Gegenverkehr geriet. Hier kollidierte er mit dem entgegenkommenden Lkw eines 62-Jährigen. Der 52-Jährige wurde schwer verletzt, der 62-Jährige leicht. Beide Männer wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstanden an den beiden Fahrzeugen Schäden in Höhe von rund 35.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße zeitweise voll gesperrt werden.

A6/ Erlenbach: Polizei kontrolliert Abfalltransporte

Die Verkehrspolizei Weinsberg und die Abteilung Gewerbe/Umwelt führten am Montagvormittag auf der Autobahn 6 bei Erlenbach eine Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs durch. Dabei lag das Hauptaugenmerk der Beamten auf der Überprüfung von Abfalltransporten. Es wurden insgesamt 17 nationale und internationale Abfalltransporte einer ganzheitlichen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrollen wurden neun Fahrzeuge wegen Verstößen gegen abfallrechtliche, gefahrgutrechtliche und fahrpersonalrechtliche Vorschriften beanstandet. Drei Fahrer führten die erforderlichen abfallrechtlichen Unterlagen nicht mit. Ein Fahrer hatte mit einem Kleintransporter 500 Kilogramm Lithium-Ionen-Batterien transportiert, ohne dass das Fahrzeug ordnungsgemäß mit Warntafeln gekennzeichnet war und eine schriftliche Weisung mitgeführt wurde. Weiterhin fehlten auch Teile der gefahrgutrechtlichen Ausrüstung. Bei einem weiteren Abfall-/Gefahrguttransport war die gefahrgutrechtliche Zulassungsbescheinigung des Lkw abgelaufen. Zwei Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Heilbronn-Biberach: Wohnwagen in Flammen

Auf einem Gartengrundstück bei Heilbronn-Biberach brannte am Montagnachmittag ein Wohnwagen aus. Der Wohnwagen war auf einem Grundstück an einem Waldweg in Verlängerung der Straße "Am Förstle" abgestellt. Gegen 15 Uhr ging die Meldung ein, dass der Wohnwagen in Flammen stand. Dieser konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Da die Brandursache bislang unklar ist, hofft die Polizei auf Zeugen. Hinweise werden vom Polizeirevier Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegengenommen.

Gundelsheim-Tiefenbach: Meißel von Minibagger gestohlen

In Gundelsheim-Tiefenbach wurde am Wochenende ein an einem Minibagger angebrachter Spitzmeißel mitsamt Schnellwechsler von einer Baustelle gestohlen. Am Samstag gegen 12 Uhr war der Meißel noch an dem Bagger, der auf der Baustelle in der Gundelsheimer Straße auf Höhe des Friedhofs stand, angebracht. Am Montag gegen 7 Uhr wurde das Fehlen des Meißels bemerkt und der Polizei gemeldet. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Gundelsheim unter der Telefonnummer 06269 41041 entgegen.

Ilsfeld: Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Bei Ilsfeld kam es am Montagmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem Schäden in Höhe von rund 30.000 Euro entstanden. Eine 31-Jährige war mit ihrem Seat gegen kurz vor 13 Uhr auf der Landesstraße von Ilsfeld in Richtung Lauffen unterwegs. An der Abzweigung nach Neckarwestheim wollte die Frau nach links abbiegen, übersah dabei aber wohl den aus Richtung Lauffen herannahenden Ford eines 63-Jährigen, woraufhin es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Heilbronn: Unfall mit fast 2 Promille

In der Heilbronner Grundäckerstraße kam es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem Schäden in Höhe von über 20.000 Euro entstanden. Der Fahrer eines Lkws war gegen 8 Uhr auf der Pfaffenstraße unterwegs. An der Einmündung in die Grundäckerstraße fuhr der Lkw auf einen geparkten Skoda mitsamt Anhänger auf und verursachte dadurch den hohen Schaden. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte schnell den mutmaßlichen Grund für den Unfall fest: Alkohol. Der 49 Jahre alte Lkw-Fahrer wies einen Atemalkoholwert von 1,9 Promille auf. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

