Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.03.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: In Wohnung eingebrochen

Auf bisher unbekannte Weise verschaffte sich ein Unbekannter am Montag Zutritt zu einer Wohnung in Lauda-Königshofen. Der Täter begab sich zwischen 7 Uhr und 17.45 Uhr in das Mehrfamilienhaus in der Goethestraße und endwendete eine Armbanduhr. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 09341 810 entgegengenommen.

