Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.03.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

A81 / Großrinderfeld: Kinder im Auto nicht angegurtet

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am späten Sonntagabend auf der Autobahn 81 stellten Polizeibeamte drei ungesicherte Kinder in einem Auto fest. Die Beamten kontrollierten den 35-jährigen Fahrer mit seinem VW bei Großrinderfeld. Direkt zu Beginn der Kontrolle bemerkten die Polizisten, dass die Kinder im Alter von 3, 5 und 8 Jahren ungesichert quer auf der Rückbank saßen oder lagen. Der 5-Jährige lag sogar quer auf der Hutablage. Nachdem die Kinder eine ordnungsgemäße Sitzposition eingenommen hatten und angeschnallt wurden, konnte die Fahrt fortgesetzt werde. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen der Ordnungswidrigkeiten.

Bad Mergentheim: Pkw übersehen - Unfall mit verletzter Person

Eine verletzte Person und rund 15.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag bei Bad Mergentheim. Gegen 14.40 Uhr fuhr ein 88-Jähriger mit seiner Mercedes A-Klasse auf der Kreisstraße von Markelsheim kommend in Richtung Bad Mergentheim. Als er auf die Landesstraße 2251 einfahren wollte, missachtete ein Stoppschild und kollidierte mit einem bereits auf der Landesstraße fahrenden 47-Jährigen in seiner Mercedes C-Klasse. Neben den beiden Fahrern wurde auch die Beifahrerin des 88-Jährigen leicht verletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Wertheim: Zwei verletzte Personen und rund 30.000 Euro Sachschaden

Beim Ausfahren aus einer Bushaltestelle bei Wertheim übersah ein 84-jähriger Autofahrer offenbar ein anderes Fahrzeug und kollidierte mit diesem. Am Samstagmittag, gegen 12 Uhr, stand der Mann mit seinem Toyota Prius in der Haltebucht. Als er wieder auf die Landesstraße 2310 bei Wertheim einfuhr, übersah er offensichtlich den herannahenden VW Golf einer 26-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Bei dem Zusammenstoß erlitten die Golf-Fahrerin und ihre 75-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Zudem entstand circa 30.000 Euro Sachschaden.

Lauda-Königshofen-Unterbalbach: Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich am vergangenen Wochenende unbemerkt Zutritt zu einer Schule in Unterbalbach. Zwischen Samstag um 9 Uhr und Sonntag um 9 Uhr begaben sich die Unbekannten zu dem Schulgebäude in der Wagnerstraße und brachen ein Fenster zu einem Klassenzimmer auf. Über dieses gelangten sie ins Gebäude. Im Inneren durchwühlten sie die Räume und brachen einen Getränkeautomaten auf. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Lauda unter der Telefonnummer 09343 62130 zu melden.

Wertheim: Weidenbäume illegal gefällt - Zeugen gesucht

Unbekannte fällten in den vergangenen Wochen mehrere Weidenbäume bei Wertheim-Kembach. Zwischen dem 1. März und dem 21. März begaben sich die Unbekannten an den Ortsausgang von Kembach und fällten mehrere Bäume entlang des Welzbaches. Die Stämme wurden anschließend in Fallrichtung liegen gelassen. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, in Verbindung zu setzen.

Werbach: Trotz Gegenverkehr überholt - Zeugen gesucht

Um am Freitagmorgen einen Frontalzusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug bei Werbach zu verhindern, wich am Freitagmorgen eine 57-Jährige mit ihrem Auto aus und geriet dadurch in ein angrenzendes Feld. Gegen 8.40 Uhr war die Frau mit ihrem Toyota auf der Kreisstraße 2819 aus Richtung Böttigheim nach Werbach unterwegs. An der dortigen Kuppe kam der Frau ein Auto auf ihrer Fahrspur entgegen. Der Fahrer oder die Fahrerin hatte direkt vor der Kuppe zum Überholen angesetzt. Um den Zusammenstoß zu verhindern, wich die Frau mit ihrem Toyota nach rechts in das angrenzende Feld aus. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und anzuhalten, fuhr die andere, aktuell noch unbekannte, Person davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

