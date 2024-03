Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.03.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Obrigheim: Auto auf Parkplatz zerkratzt

Eine unbekannte Person zerkratzte am Samstagvormittag auf einem Obrigheimer Discounterparkplatz einen geparkten Dacia. Die Besitzerin hatte das Fahrzeug gegen 11.20 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt und ging einkaufen. Offenbar wollte daraufhin die Fahrerin eines unbekannten Autos in die Parklücke neben dem Dacia einparken. Anstatt den Parkvorgang abzuschließen setzte die Unbekannte ihren Wagen zurück, stieg aus und lief zu dem Dacia. Schließlich umrundete die Frau das Fahrzeug bevor sie wieder in ihr eigenes Auto stieg und davonfuhr. Als die Besitzerin des Dacias wieder zu ihrem Auto kam, bemerkte sie die Kratzer an der Fahrerseite und wurde von einem Zeugen darüber informiert was sich zuvor an ihrem Auto zugetragen hatte. Ob die Kratzer von der unbekannten Frau verursacht wurden ist unbekannt. Da auch der Zeuge keine Kontaktdaten hinterließ, werden er und weitere Personen, die Angaben darüber machen können, wie es zu den Beschädigungen am Dacia kam, darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Aglasterhausen: Zeugen nach Einbruch gesucht Am Freitagnachmittag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Aglasterhausen ein. Der oder die Täter drangen zwischen 13.30 Uhr und 16 Uhr in das Gebäude im Hohlweg ein. Das Innere wurde von den Unbekannten durchsucht und Wertgegenstände und Schmuck entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Haßmersheim: Einbruch in Einfamilienhaus Bislang unbekannte Personen brachen vergangene Woche in ein Einfamilienhaus in Haßmersheim ein. Zwischen Sonntag, dem 17. März und Freitag, dem 22. März verschafften sich der oder die Unbekannten über ein Fenster Zugang zu dem Gebäude in der Lessingstraße. Die Einbrecher durchsuchten das Haus und stahlen Bargeld und Schmuck. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Lessingstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

