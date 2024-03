POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.03.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Neckarmühlbach: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht Nach einem Einbruch in eine Firma in Neckarmühlbach sucht die Polizei Mosbach Zeugen. Gegen 23.20 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude in der Heinsheimer Straße ein. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand ...

mehr