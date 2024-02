Düsseldorf (ots) - Samstag, 24. Februar 2024, 16:00 Uhr Ein 87-jähriger Mann erlitt gestern Nachmittag schwere Verletzungen, als er in Düsseltal mit seinem Fahrrad stürzte. Der 87-jährige Mann aus Düsseldorf war mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Graf-Recke-Straße in Richtung Heinrichstraße unterwegs. Als er - laut Zeugenaussagen - in Höhe der Chamissostraße offenbar von dem Gehweg auf die Straße fahren ...

mehr