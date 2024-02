Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach räuberischem Diebstahl in Eller - Polizei fahndet nach zwei unbekannten

Düsseldorf (ots)

Die Polizei Düsseldorf sucht mit Lichtbildern nach zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen. Die Fotos sind unter dem Link des landesweiten Fahndungsportals der Polizei NRW abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/128198

Am 9. Oktober 2023 gegen 17:35 Uhr füllten zwei bislang unbekannte männliche Tatverdächtige im Centershop auf der Gumbertstraße verschiedene Waren in eine Tragetasche und passierten den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Als sie am Ausgang von einer Mitarbeiterin angesprochen wurden, schubste einer der Tatverdächtigen die Mitarbeiterin weg und bedrohte sie mit einem Schlagring. Anschließend flüchteten beide Tatverdächtige auf Fahrrädern.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 der Polizei Düsseldorf unter der Telefonnummer: 0211 - 870 0

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell