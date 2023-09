Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Feuer

Linz am Rhein (ots)

Durch einen Zeugen wurde am frühen Samstagabend ein Feuer in der Damentoilette an der Tiefgarage im Hülsenloch gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass Papier auf dem Boden der Toilette entzündet wurde, was jedoch durch den Zeugen schnell ausgetreten werden konnte. Der Verdacht richtet sich gegen zwei junge Mädchen (12 und 14 Jahre), welche in unmittelbarer Nähe des Tatortes festgestellt werden konnten. Sie wurden an ihre Erziehungsberichtigten übergeben. In der Toilette entstand dank dem schnellen Eingreifen des Zeugen nur geringer Schaden an den Bodenfliesen.

