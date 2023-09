POL-PDNR: Diebstahl auf Campingplatz

Rheinbrohl / Rheinbreitbach (ots) - Am Freitagnachmittag wurden der Polizei Linz zwei Fahrraddiebstähle gemeldet. Im ersten Fall wurde ein grünes Pedelec entwendet, welches durch die Besitzerin im Bereich der Hans-Dahmen-Halle in Rheinbreitbach verschlossen abgestellt wurde. Im zweiten Fall wurde das grün-schwarze Mountainbike eines Geschädigten am Bahnhof in Rheinbrohl entwendet, welches dort mehrere Tage verschlossen abgestellt war. In beiden Fälle gibt es keine ...

mehr