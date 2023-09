POL-PDNR: Betrug durch reisende Handwerker

KAsbach-Ohlenberg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Hauptstraße in Kasbach-Ohlenberg der PKW eines Geschädigten mit einer stark stinkenden Flüssigkeit übergossen. Der Gestank breitete sich im gesamten Fahrgastraum aus. Am Abstellort des PKW konnten auf dem Asphalt eine Probe der belriechenden Substanz genommen werden. Der Hintergrund der Sachbeschädigung ist völlig unklar. Täterhinweise liegen keine vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr