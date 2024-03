Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.03.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Neckarmühlbach: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht Nach einem Einbruch in eine Firma in Neckarmühlbach sucht die Polizei Mosbach Zeugen. Gegen 23.20 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude in der Heinsheimer Straße ein. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Aglasterhausen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Nachdem am Mittwochnachmittag ein geparkter Mercedes in Aglasterhausen durch einen Unbekannten beschädigt wurden, sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher machen können. Das Fahrzeug stand in der Zeit zwischen 16 Uhr und 16.10 Uhr am Straßenrand im Bargener Weg. Der Schaden befindet sich an der Fahrzeugfront und wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Höpfingen: Außenzaun des Kleintierzuchtvereins beschädigt - Zeugen gesucht Bislang unbekannte Täter zerschnitten in der Zeit zwischen Montag, 11.03.2024, und Mittwoch, 20.03.2024, den Außenzaun der Kleintierzüchteranlage im Bruno-Störzer-Weg in Höpfingen. Der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06283 50540 beim Polizeiposten Hardheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell