Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.03.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Auto beschädigt - Zeugen gesucht Am Morgen des 13.03.2024 wurde in Bad Mergentheim am Hans-Heinrich-Ehrler-Platz ein Fahrzeug beschädigt. Ein 35-Jähriger parkte seinen Tesla gegen 9 Uhr auf einem Parkplatz gegenüber eines Hörgerätegeschäfts. Er kehrte gegen 11 Uhr zu seinem Auto zurück und stellte eine Beschädigung an der linken Fahrzeugfront fest. Ermittlungen haben ergeben, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen weißen Nissan Qashqai handelt, dessen Fahrer oder Fahrerin versuchte neben dem Tesla einzuparken und diesen streifte. Nach dem missglückten Parkversuch entfernte sich der Nissan Qashqai wieder. Der Sachschaden am Tesla beläuft sich auf rund 3.500EUR. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder der Verursacherin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Grünsfeld: Verkehrsunfall wegen nicht angezogener Handbremse Weil ein Pkw-Lenker seine Handbremse wohl nicht ordnungsgemäß anzog, kam es Donnerstagnacht in der Pfarrgasse in Grünsfeld zum Unfall. Der Fahrer eines Opels vergaß augenscheinlich das Anziehen der Handbremse oder das Einlegen eines Gangs beim Parken am Fahrbahnrand. Der Opel rollte in Folge dessen bergabwärts auf einen dort ordnungsgemäß geparkten Renault. Der 74-jährige Halter des Renaults stellte den Unfall gegen 23.30 Uhr fest. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000EUR.

Tauberbischofsheim: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen nach Niesanfall Am Donnerstagvormittag kam es in Tauberbischofsheim zwischen drei Fahrzeugen zu einem Verkehrsunfall. Gegen 10 Uhr war eine 27-Jährige mit ihrem Mazda auf der Pestalozzialle unterwegs und fuhr wohl aufgrund eines plötzlichen Niesanfalls einem vor ihr wartenden Opel auf. Es kam zu einem starken Aufprall zwischen den beiden Autos, woraufhin der 53-jährige Lenker des Opels wiederum mit einem vor ihm fahrenden Ford zusammenstieß. Der Opel-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden an allen drei Fahrzeugen beläuft sich auf rund 15.000EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell