POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.03.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Höpfingen: Autos von unbekannter Person beschädigt

Eine unbekannte Person beschädigte auf einem Parkplatz in Höpfingen in den vergangenen Tagen mehrere Autos. Alle drei Fahrzeuge waren auf einem Parkplatz in der Straße "Am Sportplatz" auf Höhe eines Seniorenzentrums abgestellt, als der oder die Unbekannte sich daran mit einem spitzen Gegenstand zu schaffen machte und die Autos zerkratzte. Ein Fahrzeug wurde am Montag oder Dienstag vergangener Woche beschädigt, die anderen beiden zwischen 5.30 Uhr und 14 Uhr am Dienstag, den 19.03.2024. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder der Verursacherin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06283 50540 beim Polizeiposten Hardheim zu melden.

