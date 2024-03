Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.03.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6/Erlenbach: Auffahrunfall mit acht beteiligten Fahrzeugen

Fünf leicht Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 75.000 Euro sind das Resultat eines Auffahrunfalls mit acht beteiligten Fahrzeugen am Mittwochmorgen auf der Autobahn 6 bei Erlenbach. Wie es genau gegen 7.40 Uhr zu dem Unfall kam ist noch unklar. Die verletzten Personen wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Fünf am Unfall beteiligte Autos mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der folgenden Bergungsarbeiten wurde die Autobahn zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und der Anschlussstelle Heilbronn-Neckarsulm für circa 90 Minuten gesperrt und der Verkehr über den Standstreifen geleitet.

Brackenheim: Einbruch in Bar - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich am frühen Donnerstagmorgen unberechtigt Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Bar in Brackenheim. Gegen 5 Uhr gelangte der Täter oder die Täterin über den Haupteingang ins Innere des Gebäudes in der Allee und entwendete einen Geldbeutel sowie einen Briefumschlag mit Bargeld. Als die Alarmanlage auslöste flüchtete die Person in unbekannte Richtung. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Täter oder der Täterin machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen.

K2123/Obersulm: Ast fällt von Anhänger und verursacht Sachschaden

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem am Dienstagnachmittag bei Obersulm ein Mercedes durch einen von einem Anhänger fallenden Ast beschädigte wurde. Gegen 16.50 Uhr war ein 57-Jähriger mit seiner Mercedes V-Klasse auf der Kreisstraße 2123, von Eschenau kommend in Richtung Weiler unterwegs. Vor ihm fuhr ein Pkw Kombi mit Anhänger, welcher Schnittgut geladen hatte. Während der Fahrt machte sich ein größerer Ast selbstständig, fiel vom Hänger auf den dahinterfahrenden Mercedes und verursachte Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro. Der Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten Pkw mit Heilbronner Kennzeichen setzte seine oder ihre Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem unbekannten Fahrzeuglenker machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Neckarsulm: 10-Jähriger beraubt - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem am Dienstagnachmittag ein 10-Jähriger in Neckarsulm beraubt wurde. Gegen 14.15 Uhr war das Kind auf dem Heimweg von der Schule, als es in der Steinachstraße einen Euro auf dem Boden fand. Nachdem der Junge die Münze aufgehoben hatte und sie in seinem Geldbeutel verstauen wollte, kamen mehrere Jugendliche auf ihn zu und verlangten die Herausgabe des Geldes. Nachdem der 10-Jährige dies verneinte, riss ihm einer der unbekannten Jugendlichen den Euro aus der Hand und ein weiterer schlug dem Jungen auf den Hinterkopf. Aufgrund des Schlags ging das Kind zu Boden. Nachdem ihm kurz darauf von einer Zeugin aufgeholfen wurde lief der Junge nach Hause und informierte zusammen mit seiner Mutter die Polizei. Der 10-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: - Fünf bis sieben Personen - Alle männlich - Circa 15 bis 19 Jahre alt - Alle schwarz gekleidet - Heller Teint - Einer der Jugendlichen hatte auf seinem Pullover hinten einen weißen Aufdruck, welcher aussah wie ein Sack mit einem Geldsymbol darauf Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder den Tätern machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 9371550 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell