POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.03.2024

Eppingen: Erster Polizeihauptkommissar Bernd Walter folgt auf Fred Walko an der Spitze des Polizeireviers Eppingen

Ab Anfang April wird es einen neuen Chef an der Spitze des westlichsten Polizeireviers des Polizeipräsidiums Heilbronn geben. Der Erste Polizeihauptkommissar Bernd Walter wird die Amtsgeschäfte vom Ersten Polizeihauptkommissar Fred Walko übernehmen.

Nach fünfeinhalb Jahren an der Spitze des Polizeireviers Eppingen wurde Fred Walko am Dienstag im Rahmen einer Feierstunde im Schwanensaal der Stadt Eppingen verabschiedet. Er wird Ende März im Alter von 63 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand eintreten und ab April von seinem Nachfolger, Erster Polizeihauptkommissar Bernd Walter, als Revierleiter abgelöst.

Seit vielen Jahren ist Walko mit Führungsaufgaben innerhalb der Polizei betraut gewesen. In seiner Ansprache würdigte Polizeipräsident Spitzmüller die Leistungen des Ersten Polizeihauptkommissars, insbesondere in der Eppinger Region. „Sie können mit Stolz auf mehr als 42 Dienstjahre zurückblicken. In den letzten fünfeinhalb Jahren haben Sie zahlreiche Einsätze und Herausforderungen, wie zum Beispiel die Gartenschau 2022 in Eppingen, aber auch die Einsätze im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, vorbildlich gemeistert“ so Polizeipräsident Frank Spitzmüller über die Arbeit von Fred Walko als Chef des Eppinger Reviers.

Mit knapp 56 Eppinger Kolleginnen und Kollegen trug Walko Sorge für die Sicherheit von mehr als 60.000 Menschen im Zuständigkeitsgebiet.

Ab April übernimmt nun Bernd Walter, mit 41 Jahren Diensterfahrung in zahlreichen unterschiedlichen Funktionen bei der Polizei Baden- Württemberg, die Revierleitung in Eppingen. Der 60-Jährige war zuvor unter Anderem als stellvertretender Leiter des Polizeireviers Heilbronn-Böckingen, als Leiter des Polizeipostens Neckargartach und als Dienstgruppenleiter eingesetzt und sammelte hier bereits reichlich Führungserfahrung.

Besonders prägend waren jedoch sicherlich auch die zahlreichen polizeilichen Auslandseinsätze in deren Rahmen er unter anderem dazu beitrug, beim Aufbau von tragfähigen Polizeistrukturen zu unterstützen und somit das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung in den zum Teil von Krieg gebeutelten Ländern zu stärken.

Bei der Feierstunde zum Amtswechsel dankten auch Polizeivizepräsident Markus Geistler, Oberbürgermeister Klaus Holaschke und die stellvertretende Personalratsvorsitzende Silke Broßmann in ihren Grußworten dem ehemaligen Revierleiter Walko für seinen Einsatz. Den Nachfolger Walter hießen sie herzlich willkommen und wünschten ihm viel Erfolg für die bevorstehenden Herausforderungen.

Durch die Beschäftigten des Polizeireviers Eppingen wurden in den vergangenen Jahren durchschnittlich 1.560 Straftaten bearbeitet und im Jahr 2022 etwas mehr als 500 Verkehrsunfälle, davon mehr als 130 mit Personenschaden, aufgenommen.

