Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn - Steckdose verursacht Gebäudebrand

Bad Rappenau (ots)

Durch den Brand in einer Steckdose geriet am 20.03.2024 gegen 22.00 Uhr ein davorstehendes Sofa in Brand und führte zum Ausbrennen des Dachgeschosses. Der entstandene Gebäudeschaden wird auf ca. 100 000 EUR geschätzt. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein umliegendes Klinikum eingeliefert. Die Wohnung im 1. OG kann weiterhin genutzt werden. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen und starken Kräften im Einsatz und hatte das Feuer schnell gelöscht. Der Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

