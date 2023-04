Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnungsbrand

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Ein Wohnungsbrand sorgte in den Morgenstunden in Heiligenstadt für den Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Gegen 07.00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Dürerstraße gemeldet. Hier trat aus einer Wohnung dichter Rauch aus. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits größtenteils selbständig verlassen. Ein Bewohner wurde durch die Feuerwehr nach Draußen geführt. Die Feuerwehr öffnete die betreffende Wohnung und führte einen Löscheinsatz durch. Das Gebäude musste außerdem belüftet werden. Zum Brandzeitpunkt befand sich keine Person in der Wohnung. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Nach derzeitigen Angaben wird der Schaden auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Heiligenstadt war mit 20 Kameraden vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell