Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB A 8 Gemarkung Leonberg: Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen und hohem Schaden

Ludwigsburg (ots)

Drei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und 41.000 Euro Schaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagabend gegen 18:20 Uhr auf der Bundesautobahn 8 im Bereich der Anschlussstelle Leonberg-West. Ein 39-jähriger Lenker eines BMW M 4 fuhr an der AS Leo-West auf die A 8 in Richtung Karlsruhe auf. Beim Beschleunigen seines Fahrzeuges brach das Heck aus so dass der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der BMW schleuderte nach links gegen die Betonleitwand, wurde nach rechts abgewiesen und kollidierte mit der linken Fahrzeugseite eines Peugeot Expert eines 43-Jährigen, welcher auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr. Im weiteren Verlauf wurde der BMW nach links abgewiesen und prallte erneut gegen die Betonleitwand und kam letztendlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 24-Jähriger mit seiner DB E-Klasse auf dem linken Fahrstreifen, hinter ihm ein 56-Jähriger mit seinem Peugeot 308. Der 24-Jährige leitete aufgrund des schleudernden BMW eine Gefahrenbremsung bis zum Stillstand ein. Der nachfolgende 56-Jährige bremste ebenfalls, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr vermeiden und fuhr dem DB hinten auf. In den vier beteiligten Fahrzeugen befanden sich insgesamt 14 Personen, keiner von ihnen wurde verletzt. Der BMW, Peugeot Expert und der Peugeot 308 waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrstreifen musste die Richtungsfahrbahn Karlsruhe voll gesperrt werden. Gegen 20:20 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit einem Rettungswagen vor Ort. Die Autobahnmeisterei Ludwigsburg und das Polizeipräsidium Ludwigsburg waren mit mehreren Fahrzeugen an der Unfallstelle.

