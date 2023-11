POL-PDNR: Wissen (Sieg) - Unfallflüchtiger schnell ermittelt

Rheinbreitbach (ots) - Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus kam es am 25.11., in der Zeit von 15:30 - 22:15 Uhr in Rheinbreitbach, Hauptstraße. Durch bislang unbekannte Täter wurde die Terrassentür aufgebrochen und das Haus nach Wertgegenständen durchsucht. Zeugen werden gebeten verdächtige Wahrnehmungen bzw. Beobachtungen in diesem Zeitraum der Polizei in Linz zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz am Rhein Am Konvikt 1 53545 Linz am Rhein Tel: ...

