POL-PDNR: Einbruch in Wohnhaus

53562 Sankt Katharinen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall ohne Personenschaden kam es am 25.11. in Sankt Katharinen auf der Linzer Straße. Zwei PKW stießen zusammen als einer der Fahrzeugführer aus einer Hofeinfahrt auf die Straße fahren wollte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem anderen PKW, welcher die Linzer Straße entlang fuhr. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit.

