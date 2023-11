POL-PDNR: Verkehrsunfall

Bad Hönningen (ots) - Am 24.11. in Bad Hönningen, Sprudelstraße wurde durch die Polizei Linz bei einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass die Fahrerin eines Leichtkraftrades nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz am Rhein Am Konvikt 1 53545 Linz am Rhein Tel: 02644-953-0 Email: ...

mehr