Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Weitere Sachbeschädigungen im Bereich Straßenäcker

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Freitag, 2. Februar auf Samstag, 3. Februar 2024 war es in Ludwigsburg-Eglosheim zu einer Serie von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen gekommen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5710084).

Zwischenzeitlich wurden weitere Sachbeschädigungen in Eglosheim zur Anzeige gebracht. In der Nacht vom Freitag, 2. Februar auf Samstag, 3. Februar warfen Unbekannte vermutlich einen Stein gegen eine Fensterscheibe eines Wohngebäudes in der Peter-Eichert-Straße. Die äußere Scheibe des doppelt verglasten Fensters wurde dadurch beschädigt, der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Vermutlich ebenfalls durch Bewurf mit einem Stein wurde am Dienstag, 6. Februar ein Rollladen an einem Mehrfamilienhaus in der Besigheimer Straße beschädigt. Die Höhe des hier entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Am Donnerstag, 8. Februar entdeckte eine Zeugin gegen 19:30 Uhr einen brennenden Stofflappen, der vor einem Fenster eines Wohngebäudes im Montessoriweg hing. Das Feuer konnte mit einem Eimer Wasser gelöscht werden, durch die Hitzeeinwirkung sprang jedoch die Fensterscheibe. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Ob ein Zusammenhang zwischen den genannten Fällen besteht, ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen des Polizeipostens Ludwigsburg-Eglosheim. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07141 22150-0 oder per Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

