POL Schwaben Nord: Verhütete Trunkenheitsfahrt

Augsburg (ots) - BAB A 8 / AS West / FR München - Am heutigen Mittwochmorgen (21.06.2023) geriet ein Lkw auf der A 8 in Brand. Es wurde niemand verletzt. Gegen 03.00 Uhr war der Lkw-Fahrer mit seinem Gespann auf der A 8 zwischen der Anschlussstelle (AS) West und AS Ost unterwegs, als er von einem anderen Lkw-Fahrer darauf aufmerksam gemacht wurde, dass etwas an seinem Lkw nicht stimmt. Beim Anhalten brannte der Lkw ...

