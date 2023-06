POL Schwaben Nord: LKW-Brand auf der A 8

Augsburg (ots) - Pfersee - Am gestrigen Dienstag (20.06.2023) entwendete ein 33-Jähriger Gegenstände aus einem Supermarkt in der Holzbachstraße. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Bereits am 16.06.2023 entwendete der 33-Jährige Gegenstände aus einem Supermarkt im Nestackerweg in Stadtbergen. Am 19.06.2023 konsumierte er in zwei Supermärkten Lebensmittel im Gesamtwert von etwa 10 Euro. Am gestrigen Dienstag ...

mehr