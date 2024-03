Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn vom Donnerstag, 21.03.2024

Landkreis Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Glück im Unglück - Junge nach Unfall verletzt Am Donnerstagmittag, gegen 16.40 Uhr, verlief die Kollision zwischen einem Kind und Pkw nach neusten Erkenntnissen glimpflich. In Offenau befuhr ein 30-jähriger VW-Fahrer die Ortsdurchfahrt auf der B27 von Heilbronn kommend in Richtung Mosbach. Ihm kam auf dem Gehweg ein 12-jährige Junge entgegen. Dieser trat an den Fahrbahnrand, schaute jedoch nach ersten Ermittlungen in die falsche Richtung und rannte unvermittelt auf die Fahrbahn vor den herannahenden Pkw. Der Junge wurde auf die Motorhaube aufgeladen. Nach der Kollision mit der Windschutzscheibe wurde der Junge seitlich über die Motorhaube abgewiesen. Ein Rettungshubschrauber war eingesetzt. Dieser verbrachte den verletzten Junge in eine Klinik. Die befürchteten schweren Verletzungen haben sich nach jetzigem Kenntnisstand nicht bewahrheitet. Die Verkehrspolizeidirektion Weinsberg war mit der Unfallaufnahme betraut. Nach vorliegenden Erkenntnissen ist von einer geringen Fahrgeschwindigkeit des Pkw auszugehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell