BPOL-KI: Kinder stoppen Zug mit Ziegelstein

Kiel (ots) - Samstagnacht kam es im Kieler Hauptbahnhof zu einer wechselseitigen Körperverletzung unter Männern. Ein Beamter einer hinzueilenden Bundespolizeistreife wurde beim Einschreiten von einem Mann so stark in den Unterarm gebissen, dass die offene Wunde im Anschluss im Krankenhaus versorgt werden musste. Der Beamte war in der Folge nicht mehr dienstfähig. Am 24.02.2024 gegen 02:45 Uhr gerieten zwei Männer auf ...

