Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.03.2024 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Firmenfahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

Nachdem Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag auf das Gelände einer Firma in Bad Rappenau eindrangen und mehrere Firmenfahrzeuge aufbrachen, sucht die Polizei nach Zeugen. Der oder die Täter gelangten zwischen 23 Uhr am Mittwochabend und 6 Uhr am Donnerstagmorgen über einen Bauzaun auf das Gelände in der Raiffeisenstraße. Dort brachen sie zehn Baufahrzeuge auf und stahlen Baumaschinen und Werkzeug im Wert von rund 50.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Bad Rappenau unter der Telefonnummer 07264 95900 entgegen.

Brackenheim: Bei Unfall verletzt

Ein 51-Jähriger wurde nach einem Unfall am Donnerstagmorgen bei Brackenheim von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der 24 Jahre alte Fahrer eines Ford Transits war gegen 5.40 Uhr auf der Landesstraße 1106 von Nordhausen in Richtung Dürrenzimmern unterwegs. Beim Versuch den vorausfahrenden Skoda Octavia des 51-Jährigen zu überholen, blieb der Transporter an dem Pkw hängen. Der Skoda Fahrer wurde bei der Kollision verletzt und von Rettungskräften versorgt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell