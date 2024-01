POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Frontalzusammenstoß beim Abbiegen

Warendorf (ots) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos ist am Donnerstag (17.01.2024, 10.45 Uhr) ein Beckumer leicht verletzt worden. Eine 36-jährige Beckumerin war dabei mit ihrem Auto von einer Grundstückseinfahrt an der Vorhelmer Straße nach links abzubiegen. Als sie auf die Vorhelmer Straße abbog, übersah sie vermutlich aufgrund blendender Sonne einen von links heranfahrenden 80-jährigen Beckumer in seinem Auto ...

