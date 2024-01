Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Auch in Sendenhorst ist ein Einfamilienhaus das Ziel von unbekannten Einbrechern gewesen.

Der oder die Täter verschafften sich am Mittwoch (17.01.2024) zwischen 16.08 Uhr und 19.30 Uhr über eine Terrassentür gewaltsam Zugang zu dem Haus an der Alfred-Delp-Straße. Hier durchwühlten sie sämtliche Räume, stahlen unter anderem Bargeld, Schmuck und Dokumente und flüchteten.

Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen in der Umgebung bitte an die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell